Pühapäeval rääkis Kadri Simson TV3 uudistes, et Keskerakond toetab Savisaart rohkem kui mõni teine erakond oma juhte.

"See on viiekordne linnapea palk, millega me teda praegu toetame," ütles Simson. Viiekordne Tallinna linnapea netopalk on umbes 20 000 eurot.

Simson täpsustas täna, et kuludeks on Savisaarele erakonna poolt makstav palk ja tööjõumaksud, autojuhi palk ja maksud, auto liising ja kütus, kohtukulud ja erisoodustusmaks, selle eest, et erakond Savisaare eest tema kohtukulusid tasub.

Keskerakonna peasekretäri ülesandeid täitev Jaak Aab kinnitas oktoobris, et erakonnal on tänavu õigusabikulusid teadaolevalt 170 000 euro eest, millest umbes pool on tekkinud seoses Savisaare esindamisega.

