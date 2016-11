President Toomas Hendrik Ilvese avalike suhete nõunikuna töötanud Toomas Sildam pole veel uut töökohta välja valinud.

"Mõtlen-mõtlen. Ja puhkus on ka esialgu väga tore asi," ütles Sildam Õhtulehele.

Oktoobris Delfile antud intervjuus kinnitas Sildam, et kümme aastat presidendi kantseleis oli tema senise elu kõige põnevam aeg, mille eest ta on Ilvesele tänulik. Samuti ütles ta, et plaanib kindlasti edasi töötada. "Kuna minister Margus Tsahkna on rääkinud võimalusest, et me läheme pensionile 70-aastaselt, siis kindlasti töötan ma edasi. Kus täpselt, selle pean ma enda jaoks selgeks mõtlema."