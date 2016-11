Maanteeamet koos hooldepartneritega olid kõigis maakondades talihooldeks valmis ning tänane ilm ei tulnud üllatusena. Esimesed hooldemasinad sõitsid välja juba eile õhtul libedusetõrjeks.

Lumetõrjet alustati enne keskööd ja sellega tegeletakse jätkuvalt kõikjal üle Eesti. Regulaarselt toimub hooldemasina juhtide vahetus.

„Täna on juhtunud juba mitu õnnetust, kus liiklejad on hooldemasinale tagant sisse sõitnud, mis vähendab otseselt teehoolde võimekust. Tuletame liiklejatele meelde, et hooldemasinast möödumisel tuleb olla ettevaatlik ja arvestada, et eesolev tee on hooldamata,“ sõnas Maanteeameti ida regiooni hooldevaldkonna juht Andres Piibeleht.