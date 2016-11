Val Kilmer kummutas teisipäeval Facebookis väited, nagu võitleks ta vähiga.

Kilmeri kolleeg Michael Douglas rääkis pühapäeval, et noorem ametivend on väga räbalas seisus. Kuid 56aastane Kilmer kinnitab: “Mul pole mitte mingit vähki.” Tema sõnul oli tema keelel mügarik, kuid Los Angelese arstid on ta vähist priiks kuulutanud. “Mu keel on ikka veel paistes ja ma paranen jõudsalt,” kirjutas Kilmer, keda on viimastel aastatel nähtud nii trahheostoomiakanüüliga kui ka kaela ümber mähitud hiiglaslike rätikutega.