Politsei palub avalikkuse abi selgitamaks välja Hallistes kodust lahkunud 57-aastase Jaani asukoht.

Jaani nähti viimati 1. novembri keskpäeval, mil ta läks Viljandimaal Halliste vallas Sammaste külas kodutalu sauna juurde puid viima, kuid tund hiljem lähedased teda sealt enam ei leidnud.

Mehe lähedased kontrollisid ise võimalikke aadresse, kus mees võiks peatuda, kuid tulutult. Sestap pöördus pere palvega politsei poole selgitamaks välja mehe võimalik asukoht.

(Politseifoto)

Lähedaste sõnul on mees varasemaltki kodust jalutama läinud, kuid siis on perel õnnestunud ta üles leida. Jaanil oli viimati seljas beež jope, jalas pruunid dresspüksid ja madalad musta värvi saapad. Peas kandis ta musta värvi villast nokaga mütsi. Mehel on omapärane vetruv kõnnak.

Kõigil, kes on pildil kujutatud meest alates eilsest pealelõunast näinud palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.