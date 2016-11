Halliste vallas kadunud mees leiti surnuna

Lõuna prefektuur andis teada, et 57-aastane kodust lahkunud Jaan leiti täna pealelõunal kahjuks surnuna.

Jaani nähti viimati 1. novembri keskpäeval, mil ta läks Viljandimaal Halliste vallas Sammaste külas kodutalu sauna juurde puid viima, kuid tund hiljem lähedased teda sealt enam ei leidnud.

Veel eilse õhtu vältel sõitis politsei läbi Jaani kodu ümbruse teid, suhtles tema tuttavate ja naabritega. Ka täna käis piirkonnapolitseinik veelkord mehe kodukandi inimestega vestlemas selgitamaks mehe võimalikku asukohta, kuid paraku tulutult

Viljandi patrulltalituse juht Alar Sadam selgitas, et täna pealelõunal veidi peale kella 13 teatas teehooldusmasina juht politseile, et avastas Heimtalist paar kilomeetrit Rimmu poole maanteekraavist mehe surnukeha. Politsei tuvastas, et tegemist on 57-aastase Halliste vallast kodutalu õuelt lahkunud Jaaniga.

Meedikute kinnitusel mehel väliseid vigastusi ning vägivallatundemärke ei tuvastatud, mehe surnukeha saadeti surmapõhjuste väljaselgitamiseks ekspertiisi.