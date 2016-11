Maanteedel on toimunud suuremad liiklusõnnetused, kus on ka liiklejad viga saanud.

Harjumaal on ette tulnud paarkümmend liiklusõnnetust, kus osapooled on saanud omavahel kokkuleppele ning kannatada pole keegi saanud.

Kella poole 8.30 paiku kaotas sõiduauto Tallinna-Tartu maantee 7. kilomeetril juhitavuse ning sõitis vastu bussi ning veokit. Liiklusõnnetuses said vigastusi autos olnud 9-aastane laps ja 35-aastane naine.

9.30 paiku sõitis Jägala-Käravete 35. kilomeetril sõiduauto teelt välja kraavi. Autos olnud kaks inimest said kergelt viga. Õnnetusest teatanud naine võttis kannatanud kiirabi saabumiseni enda juurde sooja.

Kella kümne ajal paiskus Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 17. kilomeetril Saue poole liikuv Renault väikebuss katusele. Esialgsetel andmetel polnud neljal autos viibinud inimesele turvavöö kinnitatud. Kolm reisijat said viga, neist üks toimetati haiglasse. Sõiduki olid talverehvid, millest üks oli liialt kulunud.

Tartumaal on olukord liikluses valdavalt rahulik, kuigi on ette tulnud kergemaid liiklusõnnetusi. Pisut enne kella seitset teatati teehooldusmasina ja sõiduauto kokkupõrkest Tartus Narva maanteel. Sõiduauto juht ei arvestanud libedusega ja ei jõudnud hoogu aegsasti maha pidurdada ning sõitis külge traktori taga olnud kastile.

Politseile on laekunud teateid mitmest väiksemast manööverdamiste käigus juhtunud kokkupõrkest ning kahes korral on juhid sõitnud maha liiklusmärgi.

Puhja vallas sõitis sõiduauto VAZ libeduse tõttu teelt välja, hommikul kella poole seitsme paiku libises Tartus Vabaduse puiesteel linnaliinibuss vastu puud. Nendes õnnetustes keegi viga ei saanud.

Ülejäänud Eestis on ette tulnud kergemaid plekimõlkimisi, kus sõidukites viibinud inimesed jäid terveks ja juhid olid õnnetuse põhjuste osas üksmeelel.„Igal aastal põhjustab esimene suurem lumesadu liikluses mõnepäevase kaose. Paljud juhid lükkavad talverehvide vahetamise edasi ning on esimese lumesaju langedes tõsises hädas. Kui sõidukil ei ole all talverehve, tasub praeguse ilma korral sõit ära jätta või paremate oludeni edasi lükata. Seni kuni sõidukil pole sügavama mustriga rehve, tuleks sihtpunkti jõudmiseks kasutada ühistranspordi või talverehvidega autot omava sõbra abi,“ soovitas PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Loigo sõnul on juba hommikul mõistlik arvestada sellega, et nii auto puhastamisele kui ka teekonnale kulub tavapärasest rohkem aega. „Kindlasti peab puhastama sõidukituled, klaasid ja katuse. Vaid sel juhul näeb sõidukijuht, mis liikluses toimub ning tema autolt paiskuv lumi ei muutu teistele ohtlikuks. Igal juhul tuleb hoiduda kiirustamisest ja kõik pöörded, reavahetused ja teised manöövrid tuleks sooritada rahulikult ning nende ohutuses veendununa.“