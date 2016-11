Tänase saate külaliseks on näitlejatar ja lauljatar Marilyn Jurman, kes veetis hiljuti mõned kuud Aasias.

Oma rännaku jooksul külastas ta Taid, Vietnami, Kambodžat ja Nepaali. Kõige pikemalt oli ta neist just viimases, kus käis meditatsioonilaagris ja Himaalaja mägedes.

Marilyn jutustab, kuidas matkas ketsidega Himaalaja mägedes, kuidas seal rumala vea tegi ja kui lihtne see tegelikult on. Samuti avab ta, milline on üks Aasia meditatsioonilaager.

