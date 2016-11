Imestunud publik haaras oma kaamerad ja mobiiltelefonid, et sündmust filmida.

Modellid on tavaliselt lavals esitlemas uusi rõivaid, ehteid või mingeid tooteid, kuid mitte oma ihu. Ometigi ilmus ühele moelavale paljas modell, kel peas kõigest müts, mis meenutas sülisuurt CD plaati.

Pole ka imestada, et see klipp laaditi Youtube.comi keskonda, kus seda on vaadatud juba ligi 170 000 korda.