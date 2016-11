Andra Nõlvak

Täna hommikul kella kuue ajal juhtus liiklusõnnetus Ääsmäe viaduktil. Välismaalasest veokijuht kaotas libedal teel juhitavuse ja paiskus sõidukiga külili. Reka on risti keset teed ja tee on Pärnusse sõitval suunal kinni. Rekajuht on nõutu. "Ai-ai-ai," sõnab ta pead vangutades. Mees on pidanud abi ootama juba pea viis tundi. Siiski õnnelik õnnetus, kuna mees avariis viga ei saanud.