Politsei palub liiklejatel olla tähelepanelik: hommikune lumesadu tõi Harjumaa teedele kaose, Lõuna-Eestis on rahulikum. Politseinikud sündmuskohalt annavad teada, et Jägala-Käravete maantee on väga libe ja paluvad seal liiklejatel eriti valvas olla. Maantee on küll puhas, kuid see ei tähenda, et seal libedust ei ole. Praeguseks on seal juba mitu õnnetust olnud. Loe pikemalt SIIT!