Gardnerilt leiti skelett, mis võib kuuluda naislendur Amelia Earhartile, väidavad uurijad. Lagedale on tuldud teooriaga, et läinud sajandil kadunuks jäänud naislendur võis surra hoopis merehädalisena üksikul saarel.

Amelia Earhar (HANDOUT)

Amelia Earharti kadumine on siiani suur müsteerium. Naine istus 1937. aasta 2. juunil kahemootorilisse lennukisse Locheed, et jõuda Honolulu lähistel asuvale Howlandi saarele, meenutab Daily Mail. Nüüd usutakse, et tema lennuk maandus hoopistükkis Gardneri saarel, mis asub Howlandist 400 meremiili kaugusel.

Amelia Earhar (Reuters / Scanpix)

Saarelt leitud naisterahva skelett usutakse kuuluvat Earhartile iseäranis seetõttu, et sel on erakordselt pikad õlavarre- ja kodarluud - justnagu omaaegsel naislenduril.

Amelia Earhar (AFP / Scanpix)

2014. aasta oktoobris leiti samast kohast alumiiniumist tüki, mis võib pärineda Amelia lennukilt.