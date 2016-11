AKÜ juhi Sigrid Solniku sõnade kohaselt ei ole Meediavabadus paljudes riikides norm ning oma töö võimukriitilise mõõtme pärast on ajakirjanikutöö mitmel pool maailmas ohtlik elukutse. Käesoleval aastal on töökohustuste täitmisel surma saanud vähemalt 36 ajakirjanikku, alates 1992 aastast on hukkunud 1216 ajakirjanikku.

“Küllap saab igaüks aru, et sõjatanner Süürias on ajakirjanikele ohtlik. Samas, pressivabaduse kasutajate elu ja tervis on ohus just pealtnäha rahumeelsetes, ent tegelikkuses kodanike õigusi ja vabadusi piiravates, autokraatlikult valitsetavates riikides, kus võim ei soovi, et tema tegemisi analüüsitakse või veel enam, kritiseeritakse. Kui räägime arengukoostööst, siis küsitakse sageli, miks seda on vaja või kellele sellest on kasu? Üks Eesti arengukoostöö eesmärkidest on hea valitsustava juurutamine ning inimõiguste ja demokraatia arengu toetamine. Selle nimel tehakse tööd näiteks lähemates Kesk-Aasia riikides, mis ei ole praegu veel ajakirjanikele turvalised kohad. Eesti riik ja organisatsioonid töötavad selle nimel, et ühel päeval oleks ka sealkandis reaalne pressi- ja sõnavabadus ning ajakirjanikud ei peaks oma elu pärast kartma,” rääkis Solnik.