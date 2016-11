Soomes kaks aastat toiminud ümbrikupalga ja maksupettuse skeemi oli hõlmatud ligi pool tuhat Eesti ehitajat, kes panid Soomes püsti koole ja lasteaedu. 10-20 eestlast on seetõttu ka kuriteos kahtlustatavad.

Mullu sügisel Soomes avastatud skeemi uurima hakates hindas sealne politsei, et sellega seotud töötajaid on sadakond. Nüüd räägitakse juba 700 inimesest, kes, tõsi küll, polnud kõik ühel ajal tööl. Politsei on üllatunud skeemi mastaapsusest.

