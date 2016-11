Pere loomine väikelinnas tuleb edasi lükata, sest kõrgharidusega naistel pole ligikaudugi võrdväärseid mehi mitte kusagilt võtta.

„Ühel hetkel tuli valimine lõpetada ja kellegagi see laps ära teha – enne kui liiga hilja,“ ütleb Liis.

Ta on kõrgharidusega naine, kes leidis erialase töö Tallinnast kaugel väikelinnas. Seal nägi ta oma valiku varjukülge – võrdväärse haridustaseme ja sarnaste huvidega meestest on väikelinnades karjuv puudus. Jah, üleüldse on kogu Eestis naised rohkem haritud – keskmiselt on ühe kõrgharitud mehe kohta 1,6 samasuguse haridusega naist –, kuid väikelinnades läheb olukord täiesti trööstituks.

