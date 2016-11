Olenemata koosoldud aja pikkusest, kujutavad enamus meist ette end koos partneriga altari ette astumas. Enne abiellumist on aga asju, mis tuleks läbi mõelda ning enda kaaslase käest järele uurida, vahendab Cosmopolitan. Toome teieni küsimsed, mida peaks enda partnerilt enne abiellmist ära küsima. Mis paneb sind end armastatuna tundma?

Kuigi enamjaolt on teada, et inimesi paneb end armastatuna tundma füüsiline puudutus, koos veedetud kvaliteetaeg, öeldud sõnade kinnitamine ja kingitused, siis tuleks endale ikkagi teadvustada, et igaüks meist on erinev. Tihti võid nii aimata, et tead, mida sinu kaaslane sinult ootab, kui tegelikkuses võid hoopiski libastuda.

Mis paneb sind kahtlema? Esitades küsimuse enda kallima kahtluste ja hirmude kohta, võid kindel olla, et tulevasi konflikte on teie vahel vähe. Hirmudest rääkimine on midagi, mis tekitab inimeste vahele turvatsooni. Millised on meie endi reeglid? Üheks suurimaks veaks abielludes on arusaam, et olete vaid kooselu elav paarike. Tegelikkuses võib olla abielu järgmiseks sammuks perekond. Nii võiks olla paigas sinu enda perereeglistik ja kombed. Nüüd võiksid ära unustada selle osa, millised olid su reeglid lapsepõlves, sest abielludes oled sa saanud juba täiskasvanuks. Kelle arvamus loeb kõige enam? Selle küsimuse peale ütleb enamik meist, et selleks inimeseks oleme me ise. Siiski tuleks jätta kõrvataha, et abielludes peame õppima nägema ka asju teise külje pealt. Millised on mõlema kohustused? Abielludes on tähtis meelde jätta, et kui soovime enda kooselu püsivana hoida, siis tuleb selles rollidel oma osa täidetud saada. Kas me suudame mõlemad nii emotsionaalselt kui psüühiliselt areneda? Üks kooselu on täpselt nii terve, kui selles olevad kaks isikut. Seega tuleks aru saada sellest, et kas mõlemad on selleks valmis ja kas suudavad ka koos edasi areneda. Kuidas meie perekond sünnipäevi tähistab? On inimesi, kes tähistavad sünnipäevi selle nimel, sest tunnevad rõõmu tehtud kingitustest kui ka neid, kes soovivad näidata hoolivust inimelu suhtes. Abielludes hakkavad inimesed sünnipäevi koos tähistama ning seega tuleks eelnevalt väärtused koos läbi mõelda. Milline on sinu arvamus lastest? Kui oled otsustanud kellegagi abielluda, siis peaksid olema valmis ka laste saamiseks. Tihti ei pruugi mõlemad osapooled aga antud ideest vaimustuses olla, seega peaksid lastesaamise eelnevalt kindlasti läbi rääkima. Mis on sinu jaoks petmine?