Riigikohus võttis arutusele eluks ajaks vangi mõistetud politseinikutapja Romeo Kalda kaebuse Tartu vangla otsuse kohta, millega talle keelduti võimaldamast internetis ligipääsu riigikogu ja õiguskantsleri koduleheküljele.

Romeo Kalda kaebus puudutab Tartu vangla otsust, millega talle ei lubatud internetis ligipääsu lehekülgedele www.coe.ee, www.oiguskantsler.ee, www.riigikogu.ee.

Ta soovib, et see tunnistataks õigusvastaseks ja et vanglale tehtaks ettekirjutus. Riigikohus võttis kaebuse menetlusse.

1996. aprillis Lasnamäe politseikomissari tapnud Romeo Kaldale mõisteti eluaegne vanglakaristus mitme kuriteo eest: vahi alt põgenemine, ebaseadusliku relva kandmine, korteriröövid, tapmiskatse ja tahtlik tapmine.