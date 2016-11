Pargis kohtuvad kaks sõbratari. Üks lükkab lapsevankrit.br>

"On see sinu laps?" küsib teine.

"Muidugi! Vaata, kas ta pole siis minu nägu?"

"Sellest pole midagi, kullake, elus juhtub hullematki! Peaasi, et ta terve on!"