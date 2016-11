Raasiku vald maksab Keskerakonna endisele PR-gurule Paavo Pettaile ligi 15 000 eurot, et too leiaks üle 200 inimese, kes end valda sisse kirjutaks. Suur roll Pettai valimisel oli vallajuht Raivo Uukkivil, kes kuulus omal ajal keskerakondlaste hulka.

Haldusreform on tundlik teema ka Raasiku kandis. Iseseisvalt jätkamiseks on vaja vähemalt 5000 vallakodanikku. Mõnd aega tagasi otsustas sealne vallavolikogu, et tahetakse jätkata üksinda ja palgatakse konsultant, kes aitaks jõuda ihaldatud numbrini.

SAVISAARE PAREM KÄSI: Just Paavo Pettai kampaaniad, nagu näiteks K-kohukese oma, aitasid Keskerakonnal eesotsas Edgar Savisaarega kindlustada Tallinnas ainuvõimu. Praegu on Pettai aga garantiikirjade pärast parteikontoriga raksus. (Teet Malsroos)

Vallavanem Raivo Uukkivi räägib, et lähteülesanne riputati valla veebilehele ja vallasekretär saatis selle omakorda edasi internetist leitud PR-firmadele.

Laekus kolm pakkumist. "Volikogu valis neist sisukaima välja, minu mäletamist mööda vägagi ühel meelel," sõnab Uukkivi Õhtulehele.