Kuna Helgi Sallo on ju tuntud kui “Õnne 13” Almana, õigemini, ei oskagi Sallot ega Almat enam lahus näha, Alma on ju Sallo ja vastupidi, oligi huvitav vaadata, kuidas saab Sallo hakkama teises sarjas, kuna teatavasti ta mujal seriaalides tavaliselt ei mängi.

Tunnistan ausalt, et “Siberi võmmi” ei olnud ma enne tänast kordagi vaadanud, sama kehtib ka tema “vanema venna”, ehk “Viimase võmmi” kohta. Kuid kuuldes, et Sallo seal külalisrolli teeb, mõtlesin üle vaadata, kuidas ta seal hakkama saab.

Kuigi Lehte Valgepea oli siiski närvilisem ja äkilisem kui Alma, siis üldiselt Sallo roll “Viimases võmmis” minu jaoks siiski väga Almast ei erinenud. Kõnemaneer, hoiak, liigutused, kõik see oli nii Almalik. Lehte oli siiski aga veidi tänapäevasem, kasutades mobiiltelefoni ja sõites Tallinnas ühistranspordiga.

Sarnasus seisnes ka selles, et nagu ka Alma, oli Lehte oma pere jaoks valmis kõigeks. Usun, et kui "Õnne 13nes" oleks Jaanus miskise pahateoga hakkama saanud, oleks Alma samuti tema eest nõus vangi minema, et Jaanusekene ikka oma pere juurde saaks jääda.

Tore oli näha seda, et Sallo Lehte Valgepeana oli siiski moesoovitusi kuulda võtnud “Õnne 13” Lainelt, kandes armsat roosat baretti!

Olenemata sellest, oli Sallot siiski rõõmustav näha mujal, kui "Õnnes" mängimas, sest ta on siiski Eesti legendide ridadesse kuuluv näitleja, kes isegi 75-aastaselt veel suurepäraselt teleekraanile sobib.