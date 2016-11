Facebookis on näha paljude inimeste nn sisselogimist USA Põhja-Dakota osariigis asuvasse Standing Rocki reservaati. See on toetamaks sealseid põliselanikke, kes protestivad oma maa-aladelt läbiviidava torujuhtme vastu.

Siuu hõim ja nende toetajad protestivad 1825-kilomeetrise Dakota Accessi torujuhtme vastu, mis hävitaks hõimu pühad matmispaigad, arheoloogilise väärtusega kohad ning oleks ohuks nende puhtale joogiveele. Liini ehitav Energy Transport Partners vastab aga, et tegu on võimalusega töökohti tekitada ning et selline transport on odavam ja ohutum kui maapealne kütusevedu.

Protestijate sõnul on kohalik politsei asunud sotsiaalmeedias jälgima, kes Standing Rockis asuvad ning on üles kutsunud inimesi ennast olenemata tegelikust asukohast Standing Rocki sisse logima, et politseid segadusse ajada. Mortoni maakonna šerifi osakond on sellised süüdistused tagasi lükanud kui „absoluutselt valed“. BBC väitel ei suudaks Facebooki kaudu kaugete maade „kohalolijad“ politseid segadusse ajada, kui nad ka tõepoolest geolokeerivaid otsinguvahendeid kasutaks.

Standing Rocki protestijad on jäänud endile kindlaks, et jätkavad protesti relvavabalt, ehkki politsei on nende vastu kasutanud nii pisargaasi, koeri kui kummikuule. Septembrist saadik on Standing Rocki reservaadi piirkonnas juhtme ehitustööd peatatud, kuid kohalikke see ei rahusta, kuna Dakota Accessi ülejäänud teekonnal mingeid tõkkeid pole ning ehitus teistes kohtades jätkub.