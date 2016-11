Eestis käinud meisterkokk lubab siia ka perega tulla.

"Kuigi ta on üle maailma tuntud, on ta inimesena hästi avatud. Tema käekiri ühtis minu käekirjaga ja vastupidi. Me nägime asju ühtemoodi. Meie maitsemeel oli üks, saime ühtemoodi aru, kuidas tuleb süüa teha. Nagu oleks vennaga rääkinud," muljetab Ööbiku gastronoomiatalu peremees ja peakokk Ants Uustalu, kes võõrustas pühapäeval Rootsi telekokka Tareq Taylorit.

Tareq Taylor (Facebook)

Taylor külastas nädalavahetusel mitut Eesti söögikohta, et filmida üles Eestit tutvustav kokasaade. Muu hulgas kokkas Taylor koos Ants Uustaluga, kelle meelest on Eesti toidukultuuri tutvustava saate tegemine hea mõte. "See on üle pika aja üks väga õige samm, mida on tehtud Eesti tutvustamise jaoks," kiidab Uustalu.

Mehe kinnitusel meeldis Taylorile Eesti väga. "Tareqile tundus, et inimesed on nii avatud ja kõik tahavad temaga pilti teha ja tükikest temast endale," seletab Uustalu.