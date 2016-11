Endine hauakaevaja ja nüüdne hauakiviraidur Ahto Nahkor usub, et kalmistul toimub nii mõndagi müstilist.

Hauakiviraidur Ahto Nahkor on surnuaial töötanud ligi 30 aastat, ent ometi tunnistab, et öösel ta kalmistule parema meelega ei läheks. Mitte et seal tingimata miskit õõvastavat toimuks, kuid pimedusse mattunud kääpad tekitavad temas seletamatut kõhedust.

Ahto ütleb, et isegi pika kogemusega hauakaevajatel – meestel, kes teavad surnuaeda nagu oma viit sõrme – on teinekord süda saapasäärde langenud.

KAAMOSES: Hingedepäev, kui haudadel süüdatakse küünlad, on Ahto Nahkori sõnul üks ilusam aeg surnuaial. (Stanislav Moškov)

"Meil töötas siin kaks napsilembest venda-hauakaevajat, kes surnuaial öötundideni tegelesid ja toimetasid. Nad elasid siinsamas lähedal ja käisid kogu aeg pimedas koju. Üks neist rääkis, kuidas ta kord õhtul hilja koju minnes nägi kedagi haudade vahel kõndimas.