Sõjakomissariaadis kannab üks noormees läbivaatuse ajal väga suuri ja puhvis trussikuid.

"Miks nad teil sellised on?" küsitakse temalt.

"Ma arvasin, et satun äkki langevarjuriks," seletab kutsealune, "siis on sellistest pükstest palju abi."

"Kas te olete hull või?" küsitakse kõrgest komisjonist.

"Kas paistab väga välja või?" küsib poiss vastu.