Kui me õhtuti tule kustutame ja pikali heidame, ei teagi me, et meie voodis alles elu tärkab.

Kui õhtuti tule kustutame ning voodisse heidame, pole meil õrna aimugi sellest, et soojus, mida meie keha endaga kaasas kannab ning niiskus, mida me välja hingame, äratavad ellu tolmulestad, kes tänu meie kehale taaskord üles ärkavad. Siiski ei tasu päris ära ehmatada, sest kuigi tolmulesti on meie voodites palju, pole tegemist suurte voodiputukatega, vaid mikroorganismidega, keda me palja silmaga ei näe. Hommikul voodist lahkudes jäävad aga lestad meid igatsema, sest meie keha on neile kui vajalik toitekeha, mis neil elada laseb.

Vaata videot.

Allikas: Business Insider