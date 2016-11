Keskerakonna kongressini on jäänud 4 päeva ning hetkel on teada, et erakonna esimehe kohale kandideerivad Jüri Ratas, Edgar Savisaar ja arvatavasti ka Yana Toom. Ratast toetavad erakonna 21 piirkonda, Savisaart 10, Toomi 7.

Kuid tähtis on ka see, kes eri piirkondadest delegaatideks saavad. Savisaar on nimetanud delegaatide valikut mõnes piirkonnas tapjatööks tema vastu.

Jüri Ratas kommenteeris TV3e “Seitsmestele uudistele”, et tema peab oma võimalusi võita päris tugevateks ja heaks. “See ei tähenda, et enne kongressi võiks lasta põlve sirgeks,” ütles ta.