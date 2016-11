"Rohkem algmaterjali, mida Eestis taastada, ­lihtsalt ei ole," ütleb Tõnu Piibur poolenisti õnnetult. Ainult poolenisti, sest ta lausub seda piltilusaks klantsitud punase Ikarus Luxi pardal.

Tõnu Piibur on bussifänn, kellesugust pole ilmselt Eestis rohkem. Ta on teinud korda poole sajandi jagu Eesti bussiajalugu ning kurdab, et võiks ju rohkemgi teha, aga huvitavad isendid on juba üles leitud ja tema käe alt läbi käinud.

ASJA JUURES: Tõnu Piibur teeb suure osa parandustöödest omaenda kätega. «Ma olen õppinud alg­klasside õpetajaks, lisaks veel tööõpetuse õpetaja,» muigab Piibur. «Õmblemine, lõikamine ja traadi tõmbamine on üsna käe sees.» (Mattias Tammet)

"Mulle meeldivad ka mootorrattad. Aga bussidega tegelemine tähendab, et teistelgi on lõbus, mitte ainult mul endal," sõnab Piibur. "Tõsi, võib-olla sellega mitte," patsutab ta lähimat Volvo-märkidega bussi, mida nimetab hoopis Carruseks, sest see on lõpliku vormi saanud Soomes Carruse tehases.

Asi on selles, et Piiburi taastatud Volvo – või Carrus – ehitati alles 1994. aastal ja sõitis viimati Eestis Tallinna–Avinurme liinil vaid kolme aasta eest, ent on sellegipoolest tema hinnangul vääriline muuseumieksponaat.