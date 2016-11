Tallinna Pärnamäe kalmistul on kaks ühiskalmet, kuhu on aastate jooksul puistatud 2992 kadunukese tuhk. Need on viimne puhkepaik inimestele, kelle omakseid ei ole leitud. Tänasel hingedepäeval kell 12 toimub kalmistul omasteta lahkunutele mõeldud oikumeeniline matusetalitus.

Enne palvuse algust süüdatakse kalmuküünlad. Matusetalituse peavad Pärnamäe kalmistul Tallinna praost Jaan Tammsalu ja Eesti apostliku-õigeusu kiriku preester. Selliseid palvusi on korraldatud Pärnamäel juba 16 aastat.

Keskkonnaameti peaspetsialist Merili Laanepere kinnitab, et Pärnamäe tuhakalmed on Tallinnas ainukesed, kus leiavad ­puhkepaiga need inimesed,