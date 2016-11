Tänasest läks taas käima Eesti Laul. Viimasena esitas oma loo Daniel Levi, kes telemajja jõudis kaheksa minutilise hilinemisega.

"Läks, jah, kuidagi nii, et ajastus vedas alt,” ütleb Daniel. “Ma loodan, et see ikka oli väärt siia tulemist. Lugu on tõesti hea ja ma olen ülipõnevil, et see varsti juba kõigi teie kõrvu jõuab!”

Millest lugu räägib ja kuidas asi nii viimasele minutile jäi, vaata juba videost!