Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) tõenäolisemaks kandidaadiks Tallinna linnapeaks tuleva aasta kohalikel valimistel on riigikogu liige Rainer Vakra, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Vakra ütles teisipäeval ERR-ile, et juhib SDE Tallinna piirkonna esimehena pealinnas valimiste ettevalmistamist ning valmisolek asuda linnapea kohale on olemas. "Juhul kui see võimalus avaneb, siis ma lahkun riigikogust ja asun linnapea ametisse," lisas Vakra, kes on olnud varem Nõmme linnaosa vanem.

Vakra ütles, et SDE pole ametlikult linnapea kandidaati kinnitanud ja sellekohased arutelud ja otsused on veel ees, kuid valimisteks valmistumise eestvedajana on tema üks valikutest.

SDE eesmärk on Vakra sõnul valimiste järel jõuda nö otsustajate sekka, mitte jätkata opositsioonis.