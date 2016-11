Ajakirjanik Juku-Kalle Raid kirjutab enda lehel Facebookis, et oktoobri lõpus Ukrainas Odessa lennujaamas palusid turvatöötajad tal tulemasinast loobuda.

„Odessast Tallinnasse tulles paluti mul Odessa lennumajas zippo prügikasti visata või minna tagasi ja panna pagasi! Et lennukisse ei tohi seda võtta,“ kirjutab Raid.

Kuna Raid ei olnud tahtmist tegeleda pagasiga, otsustas ta tulemasina prügikasti visata. Kuid üllatus oli tal suur, kui kodumaal tuli postkontorisse saadetisele järele minna.

„Nüüd aga tuli teade, et vaja minna postihoonesse. Ja teate sees, kas teate – nagu Viidingu luuletuses – oli märge, et pakk. Aga paki sees oli Odessa lennujaamast saadetud zippo. Nüüd muudkui suitsetan ja mõtlen, et – einoh! – väga äge!“ rõõmustab Raid.