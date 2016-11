Kuid Trump kiidab neid igal võimalikul ja võimatul juhul.. "Me teame, et teie käsutuses on selle kohta plahvatusohtlik materjal," kirjutas Reid "Ühendriikide üldsusel on õigus saada selle kohta teavet."

Demokraatide juht Senatis, Nevada senaator Harry Reid kirjutas juba pühapäeval, 30. oktoobril kirja, milles süüdistas FBId , et seal salatakse maha Donald Trumpi ja tema lähemate nõuandjate tihe koostöö Venemaa võimudega, kes on Ühendriikide suhtes avalikult vaenulikud.

Eelmisel reedel, pisut enne meiliskandaali ümber tõusnud möllu, palus Hillary Clinton võimudelt luba korraldada 8. novembril New Yorgis Hudsoni jõel praamilt suurejooneline ilutulestik, et tähistada valimisvõitu. Nüüd võib võidust saada vaid unistus – Donald Trump on astunud küsitlustes jõudsalt Clintonile kannale. Vasturünnakule asunud demokraadid peavad aga Trumpi Venemaa mõjuagendiks.

Reid osutas juba augustis oma eelmises kirjas FBI peadirektor Comeyle, et Trump on kampaaniameeskonda värvanud häirivalt palju inimesi, kellel on sidemed Venemaa ja Kremliga.

Reid hoidus oma sõnade kinnituseks toomast ainsatki näidet. Kuid ta võis tugineda ajakirjas Slate avaldatud artiklile, kus kirjeldati, kuidas USA anonüümsed internetiturvalisuseksperdid hakkasid uurima, kas Trumpi valimisstaapi tabas samasugune küberrünnak nagu Clintoni oma.

Seda ei avastatud. Kuid leiti salapärane meilivahetus Trumpi firma massireklaami saatmiseks mõeldud serveri ja kahe Moskvas oleva serveri vahel, mis kuuluvad eraomanduses olevale Alfa pangale. Trumpi server on viimastel aastatel loobunud reklaamide saatmisest ja napp meilindus on seotud Alfa pangaga.

Trumpi ja Venemaa tihedatele majandussuhetele on vihjanud ka Financiaal Times.

Samas on Washington Post kirjutanud Trumpi endise kampaaniamänedžeri Paul Manaforti kahtlastest ärisidemetest Ida-Euroopas ja on väitnud Ukrainas ilmsiks tulnud allikatele tuginedes, et Manafort sai endiselt venesõbralikult ja korrumpeerunud presidendilt Viktor Janukovitšilt salaja hulga raha.

Putini ühe peamise liitlase kukutas Maidanil Ukraina rahvas.

Reidi augustirünnaku all võis olla ka üks Trumpi varasemaid nõustajaid, kes asutas New Yorgis investeerimisfirma Global Energy Capital ja kes kritiseeris suvel peetud kõnes USAd ja teisi lääneriike silmakirjalikkuses.

Tema väitel keskendutakse demokraatia edendamise sildi all tegelikult režiimivahetamise toetamisele Venemaal ja mõnes teises endise Nõukogude Liidu osas. Ta eitas aga kirjas FBI-le, et tal või tema firmal on Venemaal ärisidemeid.

Uurimine ei viinud kuhugi

Demokraadid on süüdistanud ka Trumpi head tuttavat ja tema meeskonna strateegiakujundajat Roger Stone’i selles, et too vahendas Vene häkkerite ja WikiLeaksi vahel Clintoni kampaaniameeskonna juhi Podesta meile, mis paljastavad Clintoni kahepalgelisust.

Demokraatide väitel tunneb Stone WikiLeaksi juhti ja asutajat Julian Assange’i ja teadis juba ette hoobelda, et meilid tuuakse päevavalgele. Stone eitab seda.

Kui FBI viivitas Reidile vastamisega, teatas New York Times 31. oktoobril, et FBI on põhjalikult uurinud, millist osa etendab Venemaa Ühendriikide presidendivalimiste mõjutamises.

Uuritud on Trumpi ja tema nõuandjate sidemeid Venemaaga ja eriti sealsete finantsasutustega ja muu hulgas tegeldud ka tolle võimaliku andmevahetuskanaliga Trump Organizationi ja Alfa panga vahel.

Uurimine käib alates augustist ja jätkub praegu kahes suunas – kui vastuluureoperatsioon ja kui kriminaalkuriteo uurimine, kinnitab FBI.