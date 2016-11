Arheoloogid oletasid, et algne haud on ammu hävinud. Kirikus oleva ja traditsiooniliselt Jeesuse hauaks peetavalt paigalt marmorplaate eemaldades leiti aga nende alt veel üks plaat, mis oli tõenäoliselt sinna pandud 1100. aasta paiku.

Arheoloogidele tööks eraldatud 60 tundi lähenes lõpule ja nii jätkati kaevamist palavikuliselt, kuni 28. oktoobril jõuti algse lubjakivist hauapaigani. See on säilinud tervena.

"See on püha kivi, millest on sajandeid räägitud, kuid alles nüüd paljastus inimsilmale," ütles kaevamisi ja hauda katva kabeli restaureerimist juhtiv professor Antonia Moropoulou National Geographicu ajakirjanikule.

Arheoloogiliselt on küll võimatu tõestada, et hauas lebas tõepoolest kunagi Jeesuse surnukeha, kuid saadi kaudseid tõendeid, mis kinnitavad, et see võib nii olla. Nagu seda kinnitas Rooma imperaator Constantinus IV sajandi alul.

Esimest korda räägitakse Jeesuse hauast uue testamendi esimestes raamatutes, mis küll arvatakse olevat kirjutatud tükk aega pärast Naatsaretist pärit juudi, keda kutsuti Jeesuseks, matmist lubjakivvi raiutud hauda, mis kuulus tema ustavale ja jõukale järgijale Arimatea Joosepile.

Kui imperaator Constantinuse esindajad saabusid 325. aasta paiku Jeruusalemma, siis osutasid nad mingite vaid neile teada olevate märkide järgi paarsada aastat varem ehitatud Hadrianuse templile ja seal olevale hauale.