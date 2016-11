Täna oli Eesti Laul 2017 muusikapalade esitamise tähtaeg. Kella 15ks oli telemajja laekunud rekordilised 242 laulu.



“Mul on väga hea meel, et meile nii suur arv uusi lugusid laekus. Niipalju, kui ma laule juba kuulata olen jõudnud, võin kinnitada, et rebimine tuleb tihe. Aga mis peamine - kvantiteedi rekord on hea, aga kui nädala pärast koguneb eelžürii, siis loodetavasti saab purustatud ka kvaliteedirekord,” kommenteerib Eesti Laulu produtsent Mart Normet tänast saaki.

“Eriti hea on tõdeda, et Eesti Laulu usaldab lisaks muusikutele ka publik, sest üle kolmandiku finaalkontserdi piletitest on läinud. Saalis on kokku 5500 kohta, millest üle tuhande on müüdud ja teist samapalju broneeritud. Huvi on nii suur, et oleme juba müüki pannud ka peaproovi piletid,” lisas Normet.

7. Ja 8. novembril koguneb 11-liikmeline muusikaproffidest eelžürii, kelle vastutusrikkaks ülesandeks on välja valida 20 poolfinaalidesse pääsevat lugu.

Poolfinalistid kuulutatakse välja 8. novembri “Ringvaates”. Möödunud aastal esitati konkursile 238 laulu.

Eesti Laul 2017 poolfinaalid toimuvad 11. Ja 18. veebruaril. Konkursi finaal toimub 4. märtsil Saku Suurhallis