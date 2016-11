Õnnelik paarike Moskvast musitas ja kallistas uurt ning karvast karu, kes nende pulmatseremoonial täheks oli, vahendab The Sun.

Denis selgitas, et nad naisega küll teavad, et karu on sõbralik, kuid tema suurus tekitas neis siiski ka tseremoonia ajal teatud kartust ja hirmu.