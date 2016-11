Jäär Täna võiksid muuta mõnd suhet või suhtega seotud olukorda nii, et tekiks rohkem empaatiat ja hoolivust. Parim päev ka psühholoogidele ja kunstnikele.

Sõnn Praegu mõjutavad su kaaslased sinu tegemisi ja otsuseid rohkem kui arvatagi oskad. Partnerid on sulle nagu peeglid, milles näed enda häid ja ka halbu omadusi.

Kaksikud Päevas valitseb suurepärane kiiruse ja püsivuse tasakaal, tänu sellele on soositud igasugune töö, mis nõuab keskendumist ja suuremat süvenemist. Õige aeg ka mõne tervisliku harjumuse juurutamiseks.

Vähk Oled üsna reipas ja entusiastlikus meeleolus. Sind tõmbab sinna, kus elu keeb ja juhtuvad põnevad asjad. Samas on just täna see päev, kui võid mõne inimesega leida ühise huvitava jututeema.

Lõvi Meenutad möödunut ja see paistab sulle uues valguses – paremas ja helgemas. Aeg soosib probleemide seljataha jätmist ja uute sihtide seadmist. Uus ja huvitav terendab silme ees.

Neitsi Kui on vaja mingi asi korda ajada, siis nüüd ei ole see sinule probleem. Sa lihtsalt kulged vabalt ja loominguliselt, sest sinus on selgust ja kindlust.

Kaalud Midagi, mis ei ole sinu oma ja mis sulle ei kuulu, võib sinus kergeid kadedusvärinaid tekitada. Mitmesugused soovid ja vajadused annavad endast nüüd eriti jõuliselt märku. Üsna hea päev suuremateks ostudeks.

Skorpion Kuu liigub veel kuni kella 16.43 veel Skorpionis. Päeva tunnusjooneks võib olla selline info, mis avaldab sulle tugevat emotsionaalselt mõju. Samuti võidakse sinu suhtes kasutada mingeid propagandavõtteid.

Ambur Oled loovas meeleseisundis. Kuna suudad vältida krampi, oled tõhus ja viljakas. Su olek võlub inimesi ja nad aitavad sind hea meelega. Parim päev tegelemaks looduse energiatega. 16.43 – Kuu Amburis.

Kaljukits Maailmas on liiga palju vägivalda ja räpast poliitikat – milleks selliseid uudiseid kuulata-vaadata? Parem süvene enese sisekosmosse – sealt leiad kindlasti midagi puhast ja ilusat oma hingele.

Veevalaja Sulle võib tunduda, et sinult nõutakse liiga palju. Kuid sellepärast nõutakse, et oled usaldusväärne töötegija. Nii mõneski mõttes on sinu suhe tööde ja kohustustega ülemäära emotsionaalne.