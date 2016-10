Brittide tuntuim suurettevõte Rolls-Royce langes ootamatu süüdistuse alla, mille järgi on neil aastaid töötanud agendid, kes üle kogu maailma pistist pakuvad, kirjutab Briti väljaanne The Guardian.

Rolls-Royce on Suurbritannia majandusliku heaolu oluline lüli, mistõttu firmale usaldatud kuldaktsia ja selle vetoõigus võib ohustada riigi huve. Avalikkuseni on jõudnud infot selle kohta, et luksusautode tootjat kahtlustatakse õiguserikkumises. Selline süüdistus kahjustaks tugevasti firma mainet ja viiks asjaosalised trellide taha.

Suurettevõte edulugu algas umbes sajandi eest, kui üheistmeline hävituslennuk Supermarine Spitfire hakkas II maailmasõja ajal Rolls-Royce’i toodetud mootoreid kasutama. Seejärel alustas ettevõte kosmose-, energia- ja meretööstuse varustamist üle kogu maailma.

Ülimalt konkurentsitihedas tööstussektoris on kaalul suured summad, mistõttu arvatakse, et korruptsioon on osa sellest. Rolls-Royce’i vastu esitatud süüdistuse järgi on suurfirma sõlminud miljoneid dollareid väärt lepinguid tänu pistist maksvatele palgalistele. Ettevõtte esindajad tunnistavad, et neil on seaduslikud palgalised agendid, konsultandid ja vahendajad, kes osalevad toodete müügis.

UK valitsuse iseseisev pettuse- ja korruptsioonivastane osakond Serious Fraud Office uurib viiendat aastat järjest ettevõtte tegemisi. Hiljaaegu avastati, et ettevõte UNAOIL on Rolls-Royce’i esindanud vähemalt viies riigis. Viimase süüdimõistmiseks pole aga siiani piisavalt materjali.