Rail Balticu trass läbi Pärnumaa on tekitanud palju probleeme nii maaomanike vastuseisu, trassivaliku kui rahastuse tõttu. Veel pole hilja otsustada Tartu alternatiivi kasuks. Rail Baltic ei peaks olema üksnes transiitraudtee, mis otsejoones Eestist läbi põrutab, vaid eelkõige laiendama eestlaste liikumisvõimalusi ja arendama majandust.

Oleme täiesti ära unustanud Tartu, kui tahame, et kogu Eesti raudteest võidaks. Sellele trassile jääks ka Pärnust oluliselt rohkem inimesi. Kui me täna muretseme, et Tallinn ja Harjumaa kasvab ning Lõuna-Eesti tühjeneb inimestest, siis tihti on põhjus selles, et meil puuduvad kiired riigisisesed ühendused, et vajadusel käia tööl kodukohast kaugemal.

Puuduvad ühendused mõjutavad ka investorite käitumist, sest kehvade ühenduste tõttu paigutatakse raha täna pigem Tallinna piirkonda. Ehitades korraliku kiirraudtee nii nagu Euroopas tavaks, saaksime tuua Tartu Tallinnale ajaliselt 2/3 võrra lähemale.

Lisaks Tartu ja Tallinna kiiremast ühendamisest tuleks kõnelda terve Eesti raudteevõrgu väljaarendamisest. Kiirrongid peatuvad suuremates asulates, aga et ka vahepealsete peatuste sõitjad saaksid kiirrongile, siis peaksid nende peatuse vahel olema väiksemad rööbasbussid. Just selleks nn porgandid Eestisse toodigi. Raudteejaamade juurde ehitatakse täna parklaid ja võimalusi sinna jalgrattaid jätta, kuid tegelikult on see poolik lahendus. Ühistransport peaks olema märksa rohkem raudteevõrguga lõimunud. Bussid peaksid inimesi viima raudteejaamadesse. Perroonide juures võiks tulevikus reisijaid oodata elektriautod, mida saaks odavalt rentida.

Tuleb astuda esimene samm ja selleks on Rail Baltica viimine läbi Tartu.