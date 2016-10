Loodusfotograaf Remo Savisaare fotot "Hull metsis" tunnustati Euroopa Aasta Loodusfotograafi fotovõistlusel.

Fotot tunnustati kategoorias "mees ja loodus".

"Ühel kevadisel päeval teatas sõber, et kohtas hullunud metsist. Läksin ka teda vaatama. Miks üldse üks muidu äärmiselt inimpelglik lind ühtäkki ära keerab, minetades igasuguse kartuse?" kirjeldab fotograaf Facebookis "Hullu metsise" sünnilugu.

Lisades: "Üheks põhjuseks arvatakse olevat metsisemängu pidev häirimine või mängupaiga häivimine metsaraiete käigus. See võib kukel esile kutsuda hormonaalse tasakaalutuse ja nii minnaksegi n-ö. hulluks. Selles muidu metsases piirkonnas võis näha mitmes kohas just ulatuslikku metsaraiet ning karta on, et just siin peitub ka põhjus."

Foto "Hull metsis" pälvis kodumaisel fotovõistlusel Looduse Aasta Foto fotokonkursil 3 koha.