Keskerakonna peamine nõrkus riiklikul tasemel on olnud selge juhtimise puudumine. Erakonna esimees ja Tallinn on ajanud ühte poliitikat, riigikogu fraktsioon teist. Osa fraktsioonist on hoidnud esimehe poole, osa aga fraktsiooni juhtkonna ja niinimetatud siseopositsiooni poole. Paistab, et see olukord nüüd lõppeb. See tähendab, et Keskerakond tõuseb jälle tugevaks tegijaks üleriigilises poliitikas. Samal ajal ei ole ühtegi põhjust, miks positsioon kohalikes omavalitsustes peaks sellest nõrgemaks muutuma.

Viimastel nädalatel on püütud ennustada, milline hakkab nägema välja Eesti erakondlik maastik pärast Keskerakonna kongressi 5. novembril. Seni on kõik prognoosid lähtunud eeldusest, et Keskerakond laguneb või nõrgeneb oluliselt. Mis aga saab sel juhul, kui Keskerakond – vastupidi – jääb umbes samale tasemele püsima? Eeldused selleks on väga head.

Keskerakonna uuel juhtkonnal on tegelikult kolm olulist ülesannet: hoida erakonna liikmeid, hoida valijaid ja hoida ka erakonna asutajat Edgar Savisaart. Kõige olulisem erakonnasisene sõnum on see, et kedagi ei jäeta maha. Kõik, kes tahavad panustada erakonna tulevikku, on oodatud ja kaasatud. Seda peab tõestama tegudega. Ainult sõnadest ei piisa.

Hea algus on tehtud. Näiteks ei ole Jüri Ratas ja Kadri Simson mitte kuidagi reageerinud Peeter Ernitsa ja teiste arvukatele provokatsioonidele, tülinorimistele ja kohati täiesti ebaadekvaatsetele väljaütlemistele, jäädes väärikaks. See on õige lähenemine.

Valijate toetuse hoidmiseks on oluline näidata, et Keskerakond esindab nende huve vähemalt sama hästi. Palju on räägitud, et venekeelne valija loobub Keskerakonna toetamisest, kui Savisaar ei ole enam esimees. Küsiksin vastu: kellele annab vene valija oma hääle järgmistel valimistel?

Kas Rõiva juhitud Reformierakonnale või IRLile eesotsas Reinsalu ja Tsahknaga või EKRE-le. Ei, russofoobsetele rahvuslastele ei anna. Sotsidele? Ossinovski peamine nõrkus on – tema nõrkus. Viimaste valimiste eel lubas Ossinovski väga jõuliselt, et võtab ette venekeelsete gümnaasiumide mured. Pärast valimisi see unustati kiirelt, asemele tuli sallivuse agenda. Vabaerakonnale ja Herkelile, aga mille eest? Mis põhjusel peaksid Keskerakonna praegused valijad, nii eestlased kui ka venelased, erakonnale selja pöörama, kui erakond neile selga ei pööra?

Ka Edgar Savisaare roll on oluline. Mitu nimekat keskerakondlast on püüdnud viimasel ajal näidata, kuidas Savisaarele tehakse liiga. Väga värvikalt kirjeldanud toimuvat kui putši ja mida kõike veel. Savisaar on aga säilitanud külma närvi. Tuletan meelde, et Savisaar toetas samuti varajase kongressi mõtet. Ta on vihjanud, et ei välista sugugi, et juhi vahetuse korral läheb nagu presidendikandidaadi valimistel – erakond tunnustab oma juhtorgani otsust ja asub uut juhti toetama. Hiljuti küsisid temalt ajakirjanikud, mida ta teeb, kui ei osutu valituks. Ei midagi dramaatilist, vastas Savisaar.

Kaotajaks Reformierakond

Tundub, et erakonnas on kujunemas selge konsensus ja soov koos edasi minna, vaatamata sellele, millised on kongressi valimistulemused. See on erakordselt halb uudis Reformierakonnale ja samuti EKRE-le.

EKRE-le oleks muidugi kasulikum kui seni suurim opositsioonijõud laguneks ja nemad üksinda jääksid alternatiiviks parempoolsetele valitsuserakondadele. Selle ära hoidmine on väga oluline nii Keskerakonna kui ka kogu Eesti jaoks. Eestile on kasulikum kui kahe alternatiivi asemel on neid kolm-neli. Kui Keskerakond nõrgeneb, siis jääbki kaks poolust – EKRE ja establishment (valitsev poliitiline klikk – toim). Sellisest stsenaariumist tuleb hoiduda.

Reformierakonnale on Keskerakonna tugevalt püsima jäämine samuti suur probleem. Esimest korda üle pika aja tekiks sisuline alternatiiv Reformierakonna aetavale poliitikale. Näiteks ilma Reformierakonnata valitsusliidus oleksid selgelt ülekaalus sotsiaalsemalt mõtlevad keskerakondlased ja sotsid. Mitte nagu praegu, kus sotsid on parempoolsete suhtes vähemuses ja peavad suuresti leppima parempoolsete aetava poliitikaga.

Reformierakonnal võib ka tekkida olukord, kus ainus võimalus võimu säilitada on kaksikliit Keskerakonnaga. Arusaadavalt ei läheks Keskerakond sellisesse liitu reformierakondlikku poliitikat ajama. See oleks puhas enesetapp. Järelikult tuleks Reformierakonnal valida astmelise tulumaksu või opositsioonipingi vahel.

Igal juhul aga kaotaks oma koha peaminister Taavi Rõivas. Vaadates rahva antud keskmist hinnet peaministri tööle, ei imesta, et ka üha suurema osa reformierakondlaste jaoks on Rõivas pigem liigne ballast, millest tahetakse enne järgmisi valimisi vabaneda.