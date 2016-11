Ühele Võrumaa tüdrukule siirdas Soomes südame Rootsi nimega kirurg. Oma südame uuele elule loovutas eestimaalasest doonor kas siis ise oma elu ajal või siis andsid jah-sõna tema lähedased. Uue südame saanud tüdruku ema tõdeb, et meie meditsiinisüsteem pole kahjuks mitte alati veatu, kuid tema tütrele tehtud operatsioon annab kindlustunnet nii temale, kui ka paljudele eestimaalastele.

Ühelt poolt annavad sellised edulood tervise vallas lootust, et kui endal või oma lähedasel on tõsine häda käes, siis on võimalik ka saada tipptasemel ravi. Kuid teisalt surevad meil ka praegu inimesed haigustesse, mida saaks hea tahtmise, hoolivuse ja oskuste korral ravida. Endale esimese eestimaalasena uue südame saanud naine on öelnud, et teda kummitab küsimus, miks ei otsinud Eesti arstid talle vajalikku abi, vaid üksnes konstateerisid, et ta tervis halveneb nende ravist hoolimata. Itaalias sai naine uue südame tänu sellele, et tema ja tema lähedased ei leppinud tõdemusega, et midagi ei ole teha. Ta nentis, et kuulume paljude võimalustega Euroopa Liitu ja meie inimesed ei pea surema.

Kahjuks tuleb aga praegugi lugeda artikleid sellest, kuidas infarkti saanud mees suri, kuna kiirabi keeldus teda haiglasse toimetamast või kuidas sünnitusmajast tagasi saadetud lapseootel naine suri. Nii mõnegi haiguse puhul tagatakse vaid see kõige odavam abi, kuigi paljude võimalustega Euroopas on ravi ammu olemas ja tasuta. Hambaravist ei maksa siinkohal rääkida, kuid kas või eluohtlikku diabeetigi saaks märksa paremini kontrolli all hoida, kui riik insuliinipumba sensoreid kompenseeriks.