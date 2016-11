Kui praegu on päästjate piisavalt kiire kohalejõudmisega hädas eelkõige väikesaared ja ääremaad, siis tulevikus võib voolikuga tuld kustutajatest ja töökorras päästetehnikast otsustaval hetkel puudu olla mujalgi. Seda juhul, kui järgmise kümne aasta jooksul ei leita päästeteenistusele kuni 150 miljonit eurot lisaraha, nagu selgub siseministeeriumi tellitud uuringust.

Juba praegu kompab pikalt riigieelarve vaeslapse rollis olnud päästeamet oma võimekuse piire – puudu on kaheksa protsenti päästjaid ja olemasolevast päästetehnikast võetakse viimast. Iga uus koondamislaine või eelarvekärbe võib tähendada, et õnnetuspaigale või tulekahju kustutama ei jõua piisavalt palju, kiiresti ja vajaliku tehnikaga päästjaid. Lisaraha vajadusest pääseks täielikult vaid siis, kui päästjate ja päästesõidukite arv väheneb kolmandiku ning päästetehnika kasutusiga pikeneb poole võrra. Milline täpsemalt hakkab selline säästupäästmine välja nägema, ei taha vast keegi omal nahal kogeda. Ainus, millest päästeamet loobuda ei saa, on aga keskmise palga kasvuga võrdne palgatõus, sest siis ei leiaks enam asendajaid peagi pensionile jäävatele päästjatelegi.

Riigile oleks muidugi odavam, kui igaüks kustutaks oma tulekahju ise. Vabatahtlikke ongi meil juba ligi 600 päästjat rohkem kui professionaalseid. Ent vabatahtlikegi osakaalu suurendamine ei eelda ainult seda, et meil on inimesi, kellel on aega, tahtmist ja eeldusi osalemaks päästetöödel, vaid et neil on hea päästetehnika ja selle kasutamise koolitus. Seegi nõuab raha ja suurem on ka risk, et vähemkogenud vabatahtlik päästja võib ise päästmist vajada.

Kui kallis on meile turvalisus, on küsimus, millega tuleb senisest enam rinda pista ka riigireformi vedajatel ja mitte ainult tavakodanikul, kellel jääb tulevikus valida kustutusvooliku haaramise, võimaliku maksutõusu või kehvema päästeteenuse vahel. Praegugi hoiab päästeamet üle 100 ametikoha täitmata, juhuks kui riiklikud kärpekäärid peaksid taas oma osa nõudma. Kas see peaks ikka nii olema?