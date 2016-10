Need on:

Tihti kipuvad meeste jaoks püksid olema püksid ja särk lihtsalt särk. Tegelikult on pükstel ja pükstel nagu ka särgil ja särgil vahe ning selleks, et endast mitte nõmedat muljet jätta, tuleks riietele siiski natukene rohkem tähelepanu pöörata. Buzzfeed tõi välja mõned asjad, mida vabatahtlikult ei tohiks ükski mees, kes tahab endast tõsiseltvõetava mehe muljet jätta, selga panna.

1. Kümne erineva taskuga lühikesed püksid - kui sul on nii palju asju, mille jaoks on nii paljusid taskuid vaja, siis on see ilmselge viide sellele, et tegelikult on sul hoopis seljakotti vaja.