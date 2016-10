Pikkus, kaal ega juustevärv pole see, mis mehe õigele naisele atraktiivseks muudab. Hoopis tema oskus rääkida! See on see, mis võib mehe naise silmis teha vastupandamatuks...

USAs tehtud uuring näitas, et mehed, kes on parajad jutustajad, neil on vastassoo hulgas parem löök, vahendab The Sun.

Osalejad valisid ankeetide järgi atraktiivsemaks mehed, kes oskasid hästi lugusid jutustada ja olid aktiivsed suhtlejad.

Uuringus selgus ka see, et naiste oskus juttu üleval hoida - see ei mänginud meeste jaoks meeldimises mingit rolli.