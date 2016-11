Kõigil on omad hobid ja oskused. See naine oskab oma trimmis pepuga suruda kannikate vahel kokku plekkpurke.

Videot vaadates näib, et purgi kannikate vahel lömastamine pole sugugi raske, sest vähemasti tema käes (kannikate vahel) käib see kiirelt ja pingutamata, vahendab The Sun.

Iseasi, et milleks selline oskus kasulik on...

Video!