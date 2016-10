Edgar Savisaar tegi eelmistel Keskerakonna valimistel vea, kui jättis oma aseesimeesteks üksnes oma pooldajad, mis suurendas veelgi lõhet erakonnas, kommenteeris Keskerakonnas toimuvat poliitik (SDE) ja teatrimees Jaak Allik täna "Vikerraadios“. Allik ootab huviga, kuidas laheneb Keskerakonnas esimehe ja aseesimeeste valimine sel korral.

Küsimusele, kas Savisaare leeris olemine Keskerakonna esimehe või aseesimehena muudab suhtumist Keskerakonda, vastas Allik, et küsimus ei ole praegu "Savisaare leeris või mitteleeris ja üldse mitte Savisaares“.

Ratase jutt ühtsusest ei ole tõest kaugel

"Kui Ratas räägib kogu aeg, et Keskerakond on ühtne, siis see ei olegi nii väga tõest kaugel, sellepärast et minu meelest on Keskerakonna aktiiv – piirkonnajuhid, fraktsioon – aru saanud, et Edgar Savisaar ei ole võimeline seda parteid juhtima ja võitlus käib nüüd nende häälte pärast, elektoraadi pärast, sellepärast, et sellest ei ole ilmselt aru saanud kümned tuhanded Lasnamäe ja Ida-Virumaa valijad,“ rääkis Allik, kelle sõnul on Savisaar nende jaoks ikoon kiriku seinal.

"Võtame Yana Toomi, võtame Mihhail Kõlvarti, siis neile on tähtis kätte saada Savisaare elektoraati, mille jaoks on Savisaar ikoon kiriku seinal. Ja vaat siin manööverdamine, kuidas me saame, et me ikooni ära ei läbusta ja samal ajal parteid lõhki ei löö, on suhteliselt keeruline,“ mõtiskles Allik.

Toom viskas Savisaarele päästerõnga

Poliitik meenutas, kuidas aasta tagasi pakkus Kadri Simson Savisaarele auesimehe kohta ning seejärel pakkusid Tallinna abilinnapead talle volikogu esimehe kohta, mis oleks jätnud Savisaare aktiivselt poliitikasse, kuid viimane ei olnud kummagagi. „Ta juhiks Tallinna volikogu, sealt teda ükski kohus kõrvaldada ei saaks. See läks lõheni abilinnapeade ja Savisaare vahel.“

Alliku sõnul viskas Yana Toom Savisaarele tegelikult päästerõnga: „Ära kandideeri, ma kandideerin sinu asemel.“ Nii ei ole Toom reetur Savisaare valijate silmis.

Kui rääkida võimalikest valitsuskoalitsioonidest olukorras, kus Reformierakond ei ole enam mängus, siis kas sotsiaaldemokraatidele sobib selline Keskerakond, kus Jüri Ratas on esimees ja Yana Toom aseesimees, küsis saatejuht.

„Siin dikteerida, et nendega me ei mängi, on ju rumal. Seda saab teha propagandaartiklis, aga seda ei saa teha reaalpoliitikas.“

Valitsuse vahetus tuleks teha nüüd

Kas Reformierakond oleks võinud sel perioodil midagi teisiti teha? Või on nii kauaks valitsema jäämine on asi, millesse koalitsiooni kukkumine on juba sisse kirjutatud.

„Tuletan meelde, et eelmistel riigikogu valimistel läksid kõik erakonnad, kõik viis, kes on parlamendis – EKREst kuni sotsideni – ühe loosungiga: „Aitab Reformierakonnast!“ Välja tuli selline kombinatsioon hääletustulemusena, et ei saanud seda teha, sest teisel pool oli Keskerakond ja Savisaar,“ rääkis Allik, kes jälgib huviga arenguid, kui „Savisaar ära langeb“.

Seoses haldusreformiga oleks valitsuse vahetus oluline ära teha enne kohalikke valimisi, sest kohalikud valimised sõltuvad sellest, kes on võimul, arvab Allik. „Seal on katuserahad, muud rahad – see on oluline liin. Kui valijad näevad, et see erakond on opositsioonis, siis kahtlemata mõjutab see kohalikke valimisi rohkem kui riigikogu valimisi, sest kui kohalike kohalikel valimistel valida oma vallas opositsioon võimule, see tähendab, et lõikad ära paljud olulised niidid keskvalitsusega.“

„Parteipoliitilisest küljest on oluline teha see valitsusvahetus ära nüüd, aga valitsusvahetuse kõige tõenäolisem tulemus on, et tuleb koalitsioon Keskerakond ja Reformierakond. Muidugi on Taavi Rõivas seitse korda risti ette löönud, aga Taavi Rõivas ei pruugi igavene olla. Parem on ju teha kaheline valitsus – jätkub rohkem ministrikohti, jagub rohkem ettevõtete nõukogude liikmete kohti.“