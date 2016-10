Mehe kinnitusele meeldis Taylorile Eesti väga. “Tareqile tundus, et inimesed on nii avatud ja kõik tahavad temaga pilti teha ja tükikest temast endale,” seletab Uustalu. “Talle meeldis väga ka Eesti loodus. Ja ta oli väga imestunud, kui kõrgel on Eesti kokandustase.” Uustalu sõnul lubas Taylor kunagi Eestisse koos perega tagasi tulla.

Taylor külastas nädalavahetusel mitmeid Eesti söögikohti, et filmida üles Eestit tutvustav kokasaade. Muuhulgas kokkas Taylor ka koos Ants Uustaluga, kelle meelest on Eesti toidukultuuri tutvustava saate tegemine ainuõige mõte. “See on üle pika aja üks väga õige samm, mida on tehtud Eesti tutvustamise jaoks,” kiidab Uustalu.

“Kuigi ta on üle maailma tuntud, on ta inimesena hästi avatud. Tema käekiri ühtis minu käekirjaga ja vastupidi. Me nägime asju ühtemoodi. Meie maitsemeel oli üks, saime ühtemoodi aru, kuidas tuleb süüa teha. Nagu oleks vennaga rääkinud,” muljetab Ööbiku gastronoomiatalu peremees ja peakokk Ants Uustalu, kes võõrustas pühapäeval rootsi telekokk Tareq Taylorit.

Ööbiku gastronoomiatalus kokkamist olevat kuulus telekokk aga lausa enda Eesti reisi tipphetkeks pidanud. “Tareq ütles isegi, et ma elan täpselt nii nagu tema unistab elada,” kirjeldab Uustalu, et telekokka paelus Ööbiku talu – see et kokk saab elada talumajas nii, et esimesel korrusel on restoran ja teha sel viisil päris naturaalset asja.

Saate tarvis tükeldasid Taylor ja Uustalu lamba ning valmistasid siis lamba südame tartari. Uustalu kinnitusel sai toit väga hea emotsiooniga tehtud. Lisaks pakkus ka ilm ilusat vaatemängu. “Vahepeal sadas vihma, siis lund ja siis paistis päike. Kaameramees ütles ka, et siit saab hea materjali,” meenutab Uustalu.

Pärast söögitegemist sai Uustalu Tayloriga veel veidi juttu puhuda ning käis teda ka hiljem lennuki peale saatmas. “Viisin talle paar kingitust ja jõime koos mõned õlled,” seletab Uustalu ja lisab, et nad plaanivad Tayloriga tulevikus ka koostööd teha, kuid sellest olevat täna veel vara rääkida.

Rabamatk vaimustas

Lisaks ööbiku talule külastas Taylor Soomaad, kus käis ringi koos turismiettevõtja Aivar Ruukeliga. Üheskoos käidi kanuuga sõitmas, marju korjamas ja rabas räätsamatkal. Ruukeli sõnul oli näha, et Taylorile õues aja veetmine meeldib. “Ka kokkamine toimus õues. Kui on head riided ja õues meeldib olla, siis ongi väga mõnus,” arvab Ruukel.

Mehe kinnitusel nautis Taylor nii kanuumatka kui rabas marjade korjamist. “Ta ütles, et sõitis kanuuga viimati lapsepõlves,” räägib Ruukel. Kuigi Taylor on varem Lapimaal pohli ja murakaid korjanud, sai ta Soomaal esimest korda elus jõhvikaid korjata, olgugi, et on neid oma toitudes varem korduvalt kasutanud. Eesti rabast oli Taylor aga vaimustunud. Lõuna-Rootsis on küll ka rabasid, aga just Eesti rabamaastik olevat Taylorile eriti muljet avaldanud.

Kuna Taylor ise propageerib kohaliku tooraine kasutamist, korjas ta koos Ruukeliga jõekaldalt ka lodjapuu marju. Neid polnud ta varem korjanud ega oma toitudes kasutanud. “Seda tarvitavad ka eestlased ise vähe, paljud ei tunne teda,” seletab Ruukel. “Aga see on just selline mari, mida praegu pärast esimesi öökülmasid on hea korjata. Tal on natuke mõrkjas maitse nagu pihlakalgi. See külm, mis läbi käib, annab maitsele mahedust juurde.” Taylor kasutas lodjapuu marju haugikotlettide tegemiseks ja kiitis, et need sobivad sinna sisse hästi.