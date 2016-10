Mida me teeksime ilma teadlasteta, kes pidevalt uurivad võimalusi, kuidas inimesed rõõmsamad oleksid? Nüüd on nad avastanud, et ühe bändi üks lugu pühib stressi kui imeväel.

Kui sa arvad, et stressi ravimiseks läheb midagi rohkemat tarvis kui üks muusikapala, siis sa eksid. Nimelt kinnitab Mindlab International uurimisrühm, et inglise bändi Marconi Union lugu "Weightless" vähendab stressi kuni 65 protsendi ulatuses, kirjutab veebiportaal Elite Daily.

Kuigi see uuring pärineb 2011. aastast, on see taaskord päevakorda tõusnud ning usutakse on lool on jätkuvalt stressi vähendav toime.

Kusjuures selgus, et bändi eesmärk oligi teha lugu, mis mõjuks kui spaahooldus ning selle nimel tehti koostööd isegi heliterapeutidega. Väidetavalt mõjub loo meloodia ajule kui teraapia kuna seal puuduvad kordused, mis muidu paneksid aju tööle, leidmaks loos mustrit.

Lugu on saadaval nii 8-minutilisena kui ka 10 tunni pikkuse versiooniga. Seejuures hoiatatakse ka, et autoroolis võib seda olla veidi ohtlik kuulata kuna see võib juhile natukene liiga rahustavalt mõjuda.