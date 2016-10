Tuleva aasta alguses Lõuna-Ameerikas peetavale Dakari rallile lähevad sel korral mootorratturid Toomas Triisa ja Mart Meeru, kes võtavad ette hullumeelse tüki, võisteldes raskeimas klassis "Malle-Moto" - seal osalejatel meeskonda lihtsalt ei ole ning kõige tsikliga juhtuda võivaga peab ise hakkama saama. Lisame ekstreemse trassi, mis tõuseb kõrgeimas punktis rohkem kui 5000 meetri kõrgusele merepinnast. "Minu jaoks algab raskeim osa neljandast-viiendast päevast, kui läheme mägedesse. Suurimad kõrgused, kus tuleb sõita, on 4000-5000 meetrit. See osa enne puhkepäeva (pärast kuuepäevast kihutamist Boliivia pealinnas La Pazis - toim) on üks raskemaid," tutvustas Triisa. "Esiteks hakkab 3500 meetrist alates mootorrattal jõud raugema. Sama käib tavaliselt ka mehe kohta, see on meile keeruline. Kindlasti läbime tavalise võistlusega võrreldes ettevalmistusel kõrguse pärast eriprogrammi," lisas ta.

Meeru nentis, et jõud ei rauge pigem mitte mootorrattal, vaid mehel endal. "Jääd uniseks. Siis tuleb lihtsalt peatuda. Rääkida kõvasti, natuke joosta, siis saab edasi sõita. Pead ennetama olukorda, kus uni päris peale tuleb. Olen näinud, kuidas inimene jääb mootorrattal magama ja sõidab teelt välja. Toomas on ka seda näinud, see on päris jube tunne! See oli meile endalegi esimese ralli ajal üllatuseks, aga seal üleval on tõesti keeruline.

Kui lõpp paistma hakkab, on uni läinud. Lõpp on tõesti parim osa, sellepärast me sinna jälle lähemegi. On raske sõnadesse panna, kui hea tunne see on, kui õnnestub need kaks nädalat vastu pidada ja lõpuni jõuda!