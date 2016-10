"Ma olen oma jooma-aastatest saanud kolm pöördumatut tervisekahjustust," rääkis Mihkel Raud avameelselt oma elust täna hommikul Mustamäe Gümnaasiumi õpilastele. Tavapäratult palju tuli sel hommikul küsimusi Mihkli nelja tsükli-aasta kohta, millele mees avameelseid vastuseid andis.

Ta rääkis juhtumist, kus üks mees tuli kontserdil talle ligi ja hakkas nägu krimpsutama ja nii-öelda Rauale omaseid grimasse tegema. "Aga uskuge või mitte, ma ei tee neid nägusid meelega," jutustas Raud. "Need on tahtmatud lihastõmblused. Ma ei saa sinna midagi teha, et mu nägu tõmbleb. See on alkoholist." Arstidega konsulteerinud Rauale on öeldud, et tõenäoliselt on tõmbluste põhjuseks alkoholism.

"2. august 1990 on minu teine sünnipäev. Just siis panin ma pudelile korgi peale ja ei võtnud seda enam kunagi pealt ära. Nüüdseks on sellest 26 aastat."

Mihkel Raua loengut koolilastele jälgis "Radari" kaamera. Raud, kes eelmise nädala lõpus esitles oma teist eluloolist raamatut “Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda”, on viimasel ajal jaganud palju intervjuusid, kuid jäänud neis üsna väljapeetuks.

